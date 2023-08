Volley, B2: arriva il primo colpo della Intec Service SG Volley Alla corte del presidente Camerlengo arriva la schiacciatrice classe 2003 Debora Salpietro.

Arriva il primo rinforzo sul mercato per la società del Presidente Mauro Camerlengo, che dopo aver confermato molte delle protagoniste dello scorsa strepitosa stagione, piazza un importante colpo per rinforzare la rosa della squadra che affronterà il prossimo difficilissimo campionato di B2 nazionale.

A vestire i colori della INTEC Service SG Volley 1997 sarà la talentuosa e forte schiacciatrice Debora Salpietro, classe 2003, che lo scorso anno si è messa in evidenza disputando un ottimo campionato con la maglia della Volley Project Pontecagnano, società nella quale è cresciuta pallavolisticamente.

Un’atleta fortemente voluta dallo staff della società sangiorgese e che rappresenterà sicuramente un tassello fondamentale nello scacchiere del team biancorosso. Importante per il buon esito della trattativa la grande amicizia tra i due massimi esponenti delle società, Mauro Camerlengo e Carmine Malangone.

Queste le prime dichiarazione del neo acquisto della INTEC Service SG Volley 1997: “Sono carica e allo stesso tempo emozionata per questa nuova esperienza che mi porterà ad indossare la maglia della INTEC Service SG Volley. Mi ha colpito fin da subito il progetto illustratomi dal Presidente Camerlengo, unito alla grande passione e alla serietà di questa importante società. Mi auguro di non disattendere le aspettative, di certo posso promettere di dare sempre il meglio di me stessa. Grinta e determinazione saranno le mie armi per ripagare della fiducia che mi è stata data. Ci aspetta una stagione ricca di emozioni e sono certa che sapremo farci valere! Forza INTEC Service SG Volley 1997”.

Intanto prosegue incessantemente il lavoro della società alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare l’organico da mettere a disposizione dei mister Franzese-de Santis.