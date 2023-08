Accademia Volley, tante conferme nello staff tecnico di Ruscello In attesa della ripresa degli allenamenti la società ha comunicato le tante riconferme.

A circa tre mesi di distanza dall'ultima gara disputata, l'Accademia Volley si prepara al prossimo campionato di Serie B2. Si riparte dalla riconferma in blocco dello staff tecnico della scorsa stagione, protagonista insieme alle atlete di una importante salvezza conquistata proprio al fotofinish con la vittoria sulla Volley Group Roma. La prima squadra sarà pertanto ancora affidata alla coppia formata da Vittorio Ruscello (per lui diventano quindici le stagioni consecutive da primo allenatore dell'Accademia) e Angelo Cioffi, nativo di Cervinara (AV) e ormai giallorosso in pectore essendo alla sesta stagione con la maglia giallorossa sia in qualità di Vice Allenatore che come Responsabile del Settore Giovanile.

Confermatissima anche la coppia di preparatori fisici formata da Gennaro Ucci, personal trainer originario di Calvi (BN), e dal suo assistente Alessandro Del Sordo. Dopo l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno, saranno ancora loro a curare in maniera specifica l'intera preparazione fisica durante tutta la stagione con programmi di lavoro personalizzati, per consentire ad ogni atleta che farà parte del gruppo di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità.

A completare lo staff, come sempre, ci saranno ancora Pierluigi Formichella, Mattia Pedicini e Giulio Pedicini, un supporto prezioso sia per l'organizzazione degli allenamenti settimanali della prima squadra che per la gestione del Settore Giovanile e del Centro di Avviamento allo Sport, le cui attività riprenderanno in concomitanza con la ripresa del prossimo anno scolastico. A loro si aggiungerà il volto nuovo di Davide Meoli, giovane beneventano desideroso di crescere nell'ambito sportivo.

Confermato anche lo staff medico-sanitario con il Dottore Vincenzo Tripodi, ormai storico Addetto agli Arbitri della società e medico di gara, il Dottore Giuseppe Palma, nutrizionista e consulente medico, e il Dottore Ivano Romano, esperto fisioterapista.

Come ormai da anni a questa parte, è chiaro intento della società giallorossa ripartire da basi solide e affidabili, nell'ottica di dare continuità e, al contempo, di migliorare ulteriormente il proprio progetto tecnico iniziato, affidandosi allo staff che ha dimostrato, nel corso degli ultimi di anni, di lavorare in piena sintonia col gruppo squadra, centrando sempre gli obiettivi fissati ad inizio stagione.