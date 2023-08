Accademia Volley, confermata la palleggiatrice De Santis L'atleta cresciuta nel Cervinara sarà ancora alla corte di coach Vittorio Ruscello.

Altro tassello nel roster dell'Accademia. Si tratta di Giulia De Santis, palleggiatrice classe 2005 cresciuta nel Cervinara Volley, che farà parte della prima squadra anche nella prossima stagione. Alla sua quinta stagione con l'Accademia, Giulia ha racimolato tante presenze in B2, diverse anche da titolare, oltre ad essere stata protagonista sia a livello giovanile e, lo scorso anno, anche con la formazione di I^ Divisione. Qualità indiscusse e impegno costante fanno di lei un elemento di sicuro affidamento per il tecnico Ruscello che potrà disporre di un reparto di palleggiatrici di ottimo livello, se si considera anche l'arrivo di Gernone: "Sono contenta di trascorrere un altro anno qui, non vedo l’ora di iniziare, ci aspetta una stagione intensa, in bocca al lupo a noi".

Continua quindi con un'altra conferma la costruzione dell'Accademia 2023/24, orami delineatasi in maniera quasi definitiva, un giusto mix tra esperienza e gioventù che possa essere protagonista nel prossimo difficilissimo campionato di B2.