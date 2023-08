Miwa Benevento, nella squadra femminile arriva l'olandese Bente Van Beers Altro colpo di respiro internazionale per la società della famiglia Zullo.

La Miwa è lieta di annunciare un altro importante colpo internazionale per la nuova stagione: con grande entusiasmo, diamo il benvenuto all'ala olandese Bente Van Beers, classe '95, proveniente dai Paesi Bassi, che si unisce alla nostra famiglia bluceleste per la sua prima esperienza italiana.



La carriera professionale di Bente è stata caratterizzata da dedizione e successi, principalmente all'interno delle fila del Martini Sparks, un rinomato club di Haren, nei Paesi Bassi. Durante la sua permanenza, ha dimostrato le sue capacità in diverse categorie, consolidando una crescita costante e degna di nota. Nella stagione 2021/2022, Bente ha intrapreso una nuova sfida oltre i confini nazionali, unendosi all'ACLPAB CALAIS BASKET in Francia, società da cui arriva a noi oggi.

Coach Calandrelli non nasconde l’entusiasmo per questo nuovo arrivo nel suo roster e afferma: "Con l'ingresso di Bente, completiamo la nostra rosa di nuovi arrivi, garantendoci una giocatrice fisica e intensa. La sua versatilità le consente di giocare sia fronte che spalle a canestro, dimostrando una determinazione che non teme il contatto fisico. Sono sicura che le qualità di Bente si integreranno perfettamente con la squadra sin dal suo primo ingresso in campo!"



L’aggiunta di un elemento di talento internazionale alla squadra promette di arricchire il già elevato livello di gioco che le ragazze Miwa, sotto la guida della Calandrelli, hanno saputo dimostrare.