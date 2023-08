Miwa Benevento, definito lo staff dirigenziale La società ha messo tutti i tasselli al proprio posto in vista di una stagione importantissima.

La Miwa è lieta di annunciare con orgoglio la definizione dello staff dirigenziale per la stagione sportiva 2023/2024. Il nuovo team di dirigenti e istruttori rappresenta un passo significativo nell'evoluzione e nello sviluppo delle attività, continuando il percorso di eccellenza che ha portato il progetto a raggiungere ottimi risultati.

Ecco i tasselli di una dirigenza che porterà avanti i lavori con impegno, professionalità e tanto entusiasmo:



Gianluca Verderosa assumerà il ruolo di dirigente accompagnatore della femminile, portando la sua esperienza nell'offrire supporto alle giocatrici in ogni aspetto del loro percorso sportivo.



Nicola Giallonardo nel ruolo di team manager, si impegnerà con equilibrio, consapevolezza e capacità organizzativa nella mediazione tra squadra e società.



De Rienzo M. assumerà il ruolo di dirigente e istruttore minibasket, apportando la sua vasta esperienza e passione nel promuovere la formazione dei giovani talenti.



Antonio Russo è stato designato responsabile delle strutture e della logistica. La sua competenza garantirà un ambiente ottimale per gli allenamenti e le competizioni.



Eugenio Caporaso assumerà il ruolo di Dirigente accompagnatore della femminile, continuando a offrire il suo contributo nel supporto completo alle atlete Miwa, favorendo la loro crescita sia come giocatrici che come individui.



Michele Martelli sarà il dirigente responsabile delle comunicazioni FIP, un ruolo cruciale nell'agevolare la comunicazione tra il club e le istituzioni sportive nazionali.



Pasquale Follo e Luigi Cotugno si uniranno come dirigenti accompagnatori della maschile, contribuendo al benessere dei giocatori e all'ottimizzazione delle performance in campo.



De Rienzo G. sarà il dirigente del settore femminile, giocando un ruolo chiave nello sviluppo e nella valorizzazione del talento delle ragazze. La sua visione strategica contribuirà a consolidare le potenzialità del roster femminile di quest’anno.



Con queste nomine, la Miwa si impegna a proseguire sulla via dell'eccellenza sportiva e della formazione dei giovani talenti. Il nuovo staff dirigenziale Miwa rappresenta una squadra affiatata, pronta a lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.