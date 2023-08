L'Accademia Volley parla ucraino con Kaplenko e Kostina Riconfermate le due giovanissime atlete che arrivano dall'Ucraina.

Ultime conferme per l'Accademia 2023/24. Faranno parte della prima squadra anche Katia Kaplenko e Veronika Kostina, due giovani atlete ucraine che già lo scorso anno hanno fatto parte della squadra giallorossa. Rispettivamente palleggiatrice e opposto, Katia e Veronika andranno a completare l'organico in vista del prossimo campionato, con l'obiettivo di poter anche essere chiamate in causa dal tecnico Ruscello nel corso della stagione, come già avvenuto ad esempio lo scorso anno per Kaplenko: "Sono molto felice di far parte nuovamente di questa squadra, mi piace molto l'Accademia, la scorsa stagione sono riuscita ad ambientarmi e integrarmi bene sia con le compagne, sia con i tecnici che con l'ambiente, anche se all'inizio ho avuto qualche difficoltà trattandosi della mia prima esperienza in Italia. Sono certa che quest'anno per me sarà più facile cominciare la nuova stagione dove faremo di tutto per migliorare il risultato dello scorso anno".

Dello stesso parere anche Kostina: "La scorsa stagione per me è stata molto impegnativa, un nuovo Paese, una nuova squadra, nuove compagne. Mi auguro di poter aiutare maggiormente la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Quella di Katia e Veronika è anche una bella storia di solidarietà: entrambe in fuga dalla guerra in Ucraina, le giovani atlete sono state accolte e ospitate dall'Accademia Volley da circa un anno, insieme a Olga e Valeria, mamma e sorella di Veronika, a testimonianza di come lo sport sia in grado di superare confini geografici e culturali e rappresentare anche un esempio di integrazione.

Con il raduno ormai alle porte fissato per domenica 27 agosto, l'Accademia può adesso concentrarsi sull'inizio della nuova stagione con grande fiducia, essendo riuscita a consegnare allo staff tecnico praticamente l'intero gruppo che parteciperà al prossimo campionato in tempo utile per l'inizio della preparazione, anche se proprio in queste ore si sta lavorando per provare ad inserire un ultimissimo tassello per potenziare ulteriormente la squadra.