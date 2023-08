San Leucio del Sannio, il 10 settembre tutti in sella con la "Pedalata Sannita" Il Nuovo Pedale Sannita ripropone un appuntamento di successo giunto alla terza edizione.

Le colline sannite torneranno a colorarsi di arancione il prossimo 10 settembre tra una pedalata e l'altra su è giù partendo da San Leucio del Sannio fino ad Arpaise, passando per Beltiglio e San Giovanni di Ceppaloni, prima di ritornare al punto di partenza dopo 12 km.

E’ questo il percorso riconfermato per la terza edizione della “Pedalata Sannita” organizzata dall'associazione "Nuovo Pedale Sannita" i cui soci fondatori assicurano di aver pensato ad un evento accessibile a tutti e per tutte le età.

L’appuntamento è per domenica 10 settembre quando andrà in scena una giornata dedicata allo sport e all’amicizia pedalando insieme e gettando l’occhio ai paesaggi che offre la zona collinare.

Il programma proposto dagli organizzatori della bici passeggiata è ricco e intenso: appuntamento alle 8:30 in Piazza Giovanni Paolo II a San Leucio per il ritrovo e la prima colazione, in seguito partenza verso Arpaise dove ci sarà lo “scollinamento” e la prima sosta ristoro, dopodiché si andrà a Beltiglio di Ceppaloni per la seconda sosta e si ritornerà nuovamente a San Leucio del Sannio per pranzare tutti insieme in Piazza Zamparelli.

Per informazioni e per partecipare all'evento visitare la pagina Instagram nuovo_pedale_sannita e la pagina facebook Nuovo Pedale Sannita