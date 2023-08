Accademia Volley, torna in giallorosso la schiacciatrice Tenza La forte atleta di Eboli si unirà alla squadra allenata da Vittorio Ruscello.

Chiara Tenza è di nuovo giallorossa. È questa la sorpresa di mercato dell'Accademia che, a due giorni dal raduno ufficiale, si assicura un altro importante tassello in vista della prossima stagione. La forte schiacciatrice di Eboli, con trascorsi anche in Serie A, torna a vestire la maglia giallorossa a circa due anni dal suo debutto con l'Accademia: era dicembre 2021 quando firmò 11 punti nella gara con la Volley Reghion, partita che segnò anche il suo ritorno ufficiale all'attività agonistica dopo diversi anni di stop. In quella stagione Tenza collezionò tante altre apparizioni fino alla qualificazione finale ai play off, persi poi con Marsala: "Sono davvero molto contenta di tornare all'Accademia ma, soprattutto, di iniziare una stagione per intero a distanza di tanti anni. Questo mi consentirà di aver più tempo per recuperare la mia forma fisica e per integrarmi meglio con ragazze più giovani e già allenate. Ritrovo tante delle mie compagne di due anni fa e questo, oltre a farmi molto piacere, mi aiuterà a trovarmi subito a mio agio".

A voler essere precisi, la prima apparizione di Chiara Tenza con la maglia dell'Accademia Volley risale all'estate 2009 in occasione della Lega Volley Summer Tour, la 16ª edizione del campionato femminile di Sand Volley 4x4 organizzato dalla FIPAV e dalla Lega Pallavolo Serie A. Tuttavia, come già accaduto due stagioni fa, anche stavolta l'impiego di Tenza riguarderà l'indoor, in un campionato di B2 che si preannuncia davvero di altissimo livello e molto competitivo: "L'obiettivo mio e della squadra deve e dovrà essere quello di disputare un campionato in crescendo, sotto tutti i punti di vista, sia di affiatamento che di rendimento. D'altronde abbiamo tutte le potenzialità per poter fare un ottimo lavoro e raggiungere grandi risultati insieme".

A soli due giorni dal raduno ufficiale che, di fatto, sancirà l'inizio ufficiale della nuova stagione agonistica, l'Accademia rinforza in modo importante anche il reparto di attacco con un elemento di grande spessore tecnico ed esperienza. Con le conferme e le operazioni in entrata registrate finora, l'allestimento della squadra può adesso ritenersi completato, oltre che poter cominciare la preparazione fin da subito con tutto il gruppo a disposizione potrà velocizzare il processo di crescita e affiatamento della squadra in vista del campionato.