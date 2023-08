Scherma Paralimpica, Mondiali: una sannita tra i convocati La Professoressa Pasquino sarà in gara a Terni inseguendo medaglie importanti.

Il Mondiale di scherma paralimpica è uno degli eventi più attesi per la truppa azzurra. Si disputerà a Terni dal 3 all’8 ottobre e la compagine azzurra proverà a farla da padrona. Intanto lo staff tecnico, che sta preparando la trasferta per la tappa di Coppa del Mondo in Asia, composto dal Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari ha già annunciato i convocati per la rassegna iridata.

Sono state convocate 7 donne e 8 uomini, ma la pattuglia italiana in gara al Mondiale di Terni sarà ancora più folta, rinforzata da altri atleti che saranno autorizzati a partecipare. Nella lista ci sono tutti i big da Bebe Vio alla sannita Rossana Pasquino che a Terni va a caccia di risultati importanti dopo una grande stagione.

CAMPIONATI MONDIALI DI SCHERMA PARALIMPICA TERNI 2023

GLI AZZURRI PRESCELTI

Atleti convocati: Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo

Atlete convocate: Alessia Biagini, Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio Grandis

CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

Martedì 3 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto maschile A (Betti, Lambertini)

Ore 9:30 – Sciabola femminile B (Pasquino, Markowska)

Ore 13:30 – Fioretto maschile B (Cima, Massa)

Ore 13:30 – Fioretto maschile C (Rigo)

Ore 13:30 – Sciabola femminile A (Mogos, Trigilia, Brunati)





Mercoledì 4 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto maschile a Squadre (Betti, Lambertini, Cima, Massa)

Ore 10:30 – Sciabola femminile a Squadre (Mogos, Trigilia, Pasquino, Markowska)

Giovedì 5 ottobre

Ore 9:30 – Spada femminile B (Pasquino, Markowska, Biagini)

Ore 9:30 – Spada femminile C

Ore 9:30 – Sciabola maschile A (Giordan, Dei Rossi)

Ore 13:30 – Spada femminile A (Brunati)

Ore 13:30 – Sciabola maschile B (Paolucci)

Venerdì 6 ottobre

Ore 9:30 – Sciabola maschile a Squadre (Giordan, Dei Rossi, Paolucci)

Ore 10:30 – Spada femminile a Squadre (Brunati, Pasquino, Markowska, Biagini)

Sabato 7 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto femminile B (Vio Grandis, Biagini)

Ore 9:30 – Fioretto femminile C

Ore 9:30 – Spada maschile A (Betti, Lambertini, Giordan, Dei Rossi)

Ore 13:30 – Fioretto femminile A (Mogos, Trigilia)

Ore 13:30 – Spada maschile B (Paolucci, Massa)

Ore 13:30 – Spada maschile C (Rigo)

Domenica 8 ottobre

Ore 9:30 – Spada maschile a Squadre (Lambertini, Dei Rossi, Giordan, Massa)

Ore 10:30 – Fioretto femminile a Squadre (Vio Grandis, Mogos, Trigilia, Biagini)

LA DELEGAZIONE

Presidente FIS: Paolo Azzi

Capo Delegazione: Alberto Ancarani

Segretario generale: Marco Cannella

Coordinatore paralimpico: Dino Meglio

Responsabili d’arma: Marco Ciari (sciabola), Francesco Martinelli (spada), Simone Vanni (fioretto)

Staff tecnico: Amedeo Giani (sciabola), Antonio Iannaccone (spada), Alessandro Paroli (sparring fioretto)

Medico: Gianvito Rapisarda

Fisioterapisti: Christian Lorenzini, Giulia Talluri

Tecnico delle armi: Stefano Formenti

Segreteria FIS: Guya Standoli