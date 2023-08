Miwa Benevento, la squadra femminile ha una nuova giovane playmaker Arriva alla corte di coach Calandrelli la classe 2006 Aurora Montella.

Il roster di coach Calandrelli si arricchisce con un’altra giovanissima. La nuova arrivata è Aurora Montella, play e guardia classe 2006.

Proveniente dalla scuola Caudium e allenata da coach Adolfo Parrillo, la promettente atleta arriva dopo un'esperienza formativa sia nelle giovanili che nella serie B a Marigliano.

La sua nuova coach la definisce una “giovane promettente che ha attitudine al duro lavoro”, qualità fondamentale per chi come Aurora è determinata a crescere nella pallacanestro. La Miwa è fiduciosa che la giovane atleta possa apportare un contributo significativo alla squadra, arricchendola di nuove abilità e talento.

I numerosi ingressi di quest’anno di giovani promesse dimostrano il continuo impegno della Miwa nel promuovere lo sviluppo del basket giovanile e il suo impegno a costruire dei team vincenti, radicati nella comunità e pronti a dare spettacolo in campo.



La società desidera porgere i suoi migliori auguri alla nuova atleta e si prepara con entusiasmo per la prossima stagione, pronta a sorprendere i tifosi con una squadra più forte che mai.