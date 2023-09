È tutto pronto in casa G.S. Dil. Meomartini per la stagione 2023/2024 Sanniti inseriti nel girone A di Divisione Regionale 1 con altre dodici compagini.

La squadra senior disputerà il campionato di Divisione Regionale 1, precedentemente noto come Serie D, e il roster è ormai sostanzialmente definito, con le ultime conferme di capitan Giovanni De Lorenzo, Yuri Fuiano e Italo Campanelli, miglior marcatore dello scorso campionato di Promozione Maschile, ai quali si aggiungono i ritorni di Cristian Turilli, fermo per oltre un anno per infortunio, e di Raffaele Tulimiero, playmaker scuola Meomartini, che quest’anno torna a giocare.

La squadra sarà allenata ancora da Massimiliano Tipaldi e questo è il roster che inizierà il campionato l’8 ottobre 2023: Giovanni Campanelli, Italo Campanelli, Alessandro Del Sordo, Giovanni De Lorenzo, Giuseppe Donatiello, Yuri Fuiano, Mario Iannella, Vincenzo Musto, Francesco Sorda, Raffaele Tulimiero, Cristian Turilli.

A questi atleti si aggiungeranno alcuni giovani della squadra under19, tre dei quali (Lorenzo Caccialino, Alessandro De Rienzo e Ferdinando) hanno già esordito lo scorso anno in prima squadra.

L’attività riprenderà il 4 settembre e da quest’anno fará parte dello staff tecnico anche Marco Tremigliozzi che si occuperà della preparazione atletica prima e durante la stagione. Inoltre, Nicola Quarantiello, componente del Consiglio Direttivo, assumerà il ruolo di dirigente responsabile della prima squadra.

Il girone A di cui farà parte la Meomartini è composto da 13 squadre: Pol. Folgore, C.A.P. Nola, C.S. Secondigliano, Sporting Portici, Nuova Polisportiva Stabia, Minibasket Battipaglia, Scuola Basket “R. Drengot”, Pol. Basket Vesuvio, Audax Gaudianum, S.L.Z. Basket Solofra, Olympia Basket Maddaloni, Grizzly Pignola.

Anche per il settore giovanile si avvicina la ripresa, visto che il 4 e 5 settembre riprenderanno gli allenamenti delle squadre under19 maschile, under15 maschile e del settore femminile.