Volare Benevento, ecco i primi due rinforzi per il torneo di B2 La squadra sannita farà affidamento sulle prestazioni di Elisa Bosi e Francesca Marra.

Tra poco più di un mese, precisamente l’8 ottobre, scatterà il torneo di serie B 2 di pallavolo femminile. Ai nastri di partenza anche la Volare Benevento che ha già annunciato i primi due rinforzi.

Il primo colpo riguarda la giovane Elisa Bosi, classe 2004, ruolo palleggiatrice con esperienza in serie B1 e A2. “Sono molto contenta di iniziare questa stagione con i colori del Volare Benevento -ha spiegato-. Mi piace lavorare tanto e dare sempre il massimo, so che siamo una squadra giovane, ma con tanto potenziale e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, la società e lo staff”.

Il secondo colpo è un ritorno, si tratta della schiacciatrice Francesca Marra. Atleta di alto livello per la categoria che sarà chiamata a fare la differenza. “Innanzitutto ci tengo a ringraziare l’intera società per la fiducia accordatami e che ho intenzione di ripagare in campo. Sono molto contenta di tornare a vestire la maglia della Volare poiché la ritengo una piazza storica e ambiziosa, per la quale darò il massimo affinché si possa raggiungere il miglior risultato possibile. A questo proposito, non essendo nuova in questo girone, mi aspetto un campionato molto agguerrito e con tante squadre ben allestite, alle quali daremo certamente battaglia ogni weekend. Dal canto nostro, lavoreremo duramente ogni giorno in palestra per regalare soddisfazioni a noi stesse, alla società e ai nostri tifosi”.