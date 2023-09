Scherma Paralimpica, CDM: Pasquino quinta nella spada, spedizione positiva In Corea del Sud la sannita ha vinto l'oro nella sciabola, la squadra azzurra torna con 8 medaglie.

E’ mancato veramente poco a Rossana Pasquino per rendere perfetta la lunga trasferta in Corea del Sud. Sulle pedane di Busan, dove domenica aveva vinto l’oro nella prova di sciabola con una prestazione eccezionale, nella spada non è riuscita a fare il bis. La campana, che anche in questa specialità è tra le migliori, si è fermata ai quarti di finale. Dopo aver battuto la britannica Moore per 15-7 nell’assalto degli ottavi di finale, è arrivato il ko per mano dell’idolo di casa Cho col punteggio di 15-7. Sconfitta netta che ha tenuto la Pasquino lontana dalla zona medaglie che era comunque l’obiettivo.

La tappa di Coppa del Mondo è servita alla professoressa sannita anche per prendere le misure alle avversarie in vista del Mondiale di Terni dal 3 all’8 ottobre. Arriverà all’appuntamento più importante dell’anno con la convinzione e la possibilità di vincere almeno un paio di medaglie. A undici mesi dalle paralimpiadi di Parigi, a cui ormai è quasi certa di partecipare, si tratterà di una vera e propria prova generale per testare ambizioni e potenzialità di tutta la squadra azzurra che in Corea ha ritrovato dopo una lunga assenza anche Bebe Vio, vittoriosa nel fioretto così come Matteo Betti nella spada. Può essere molto soddisfatto il coordinatore Dino Meglio che torna dalla lontana Busan con otto medaglie.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA FEMMINILE B – Busan (Corea), 4 settembre 2023

Classifica (25): 1. Saysunee Jana (Tha), 2. Eun Hye Cho (Kor), 3. Anri Sakurai (Jpn), 3. Nga Ting Tong (Hkg); 5. Rossana Pasquino (ITA)