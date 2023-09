Olimpia San Salvatore, dopo la presentazione oggi amichevole con l'Accademia Le telesine prenderanno parte anche in questa stagione al torneo di serie B1.

Continua senza sosta il percorso di preparazione dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che tra poco meno di un mese esordirà a Catania nel campionato nazionale di Serie B1. La formazione telesina del presidente Antonio Campanile - unica campana insieme all’Arzano a militare a questi livelli - cercherà riconferme e agguantare, grazie ad un roster fortemente rinnovato, gli obiettivi prefissati. Nei giorni scorsi le atlete e tutto lo staff sono stati ufficialmente presentati con una serata ad hoc inserita all’interno della Festa dello Struppolo. Serata alla quale hanno preso parte anche il senatore Mimmo Matera, l’assessore regionale Nicola Caputo, il consigliere regionale Mino Mortaruolo e il sindaco di San Salvatore, Fabio Romano.

Una bella serata di sport inglobata in un momento di festa unico per la cittadina che rendeva onore ad uno dei suoi prodotti tipici. Insomma, una serata dedicata a due eccellenze del nostro Sannio: una culinaria e l’altra sportiva.

Proprio in virtù di questo grande successo il presidente Campanile ha voluto prima di tutto rivolgere parole di ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita del evento."Un sincero ringraziamento alla locale Pro Loco e al presidente Egidio Cappella - ha detto Campanile - per aver ospitato nella prima serata della Festa dello Struppolo la squadra di Pallavolo dell’Olimpia che, come orai è noto a tutti, militerà per il terzo anno consecutivo nel campionato nazionale di serie B1 femminile. Dal punto di vista organizzativo mi sento di dire grazie anche agli innumerevoli volontari e al Direttivo dell’ente di promozione turistico del mio comuneW.

Come dicevamo, l’Olimpia Volley ha un roster per la stagione agonistica - che partirà nella prima settimana di ottobre - composto da atlete provenienti da ogni parte della penisola italiana: da Trieste a Palermo. "Grazie a questa Festa della Proloco tutta la comunità di San Salvatore Telesino - proseguito Campanile - si è stretta intorno alla giovane formazione; le ragazze hanno accolto così con generosità l’affetto ricevuto e, condiviso, l’evento enogastronomico dello Struppolo degustandolo in tutte le varianti".

"Le nostre atlete – ha concluso il presidente dell’Olimpia Volley – provenienti da Trieste, Chioggia, Palermo, Ischia, Macerata sono rimaste sorprese sia dalla bontà del rustico ma anche dalla tipicità del nostro prodotto agroalimentare tradizionale. Egidio Capella e tutti i ragazzi della Proloco hanno lasciato un segno indelebile non solo nel loro palato ma anche nel loro cuore. Grazie Proloco, grazie San Salvatore Telesino".

Nel frattempo già nel pomeriggio di oggi le atlete di coach Francesco Eliseo a circa tre settimane dall’avvio del raduno e della fase preparatoria affronteranno in amichevole le beneventane dell’Accademia in un primo test match che servirà a valutare schemi, tattica e a mettere benzina ulteriore nelle gambe per un torneo che ormai è ai nastri di partenza.