Nuovo Pedale Sannita, la "pedalata" sulle colline sannite un grande successo Oltre cento partecipanti per l'iniziativa della neonata associazione di San Leucio del Sannio.



Successo straordinario per la terza edizione della “Pedalata Sannita” organizzata il 10 Settembre dall'associazione “Nuovo Pedale Sannita” di San Leucio del Sannio.



“E’ stata una splendida giornata di aggregazione e promozione del territorio attraverso lo sport - si legge in una nota degli organizzatori – che ha visto la presenza di oltre 100 partecipanti che hanno scelto di pedalare insieme tra le colline di San Leucio del Sannio, Ceppaloni ed Arpaise.



I bambini sono stati sicuramente i protagonisti principali dell'evento che ha coinvolto persone di ogni fascia d'età, cicloamatori e non provenienti da vari comuni della provincia sannita.



Gli organizzatori ci tengono a ringraziare le amministrazioni dei tre comuni coinvolti che hanno favorito l'organizzazione dell'evento come processo di aggregazione delle colline sannite e in particolare modo il comune di San Leucio del Sannio sede principale dell'evento, tutte le associazioni di territorio, la protezione civile, i carabineri, la polizia locale, gli sponsor e tutte le persone che volontariamente hanno contribuito all'ottima riuscita dell'evento che sicuramente sarà riproposto come dichiarato a fine manifestazione dagli stessi organizzatori.



Il programma è stato ricco e intenso grazie anche al supporto di tutte le attività commerciali coinvolte: partenza da piazza Giovanni Paolo II di San Leucio del Sannio dove è stata proposta una mostra di foto storiche del ciclismo del passato a partire dagli anni ’60 fino ai giorni nostri con l'esposizione della storica divisa della squadra ciclistica “Pedale Sannita”, le foto della squadra del passato recente “Ciclistica San Leucio” e le vittorie del campione sanleuciano Antonio Marotti.



La carovana della 3° Pedalata Sannita, seguita dal trenino gentilmente concesso dalla Provincia di Benevento, è partita in direzione Arpaise dove c’è stata la prima sosta ristoro e le foto di rito nella piazza centrale davanti al Municipio. Seconda sosta con splendida accoglienza delle attività locali nella Piazza di Beltiglio di Ceppaloni e ritorno verso San Leucio del Sannio per l'arrivo in Piazza Zamparelli con pranzo sociale e premi degli sponsor assegnati ad estrazione.



Gli organizzatori ringraziano ulteriormente i partecipanti della 3° Pedalata Sannita per la raccolta fondi a favore dell'A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sezione di Benevento "Stefania Mottola". I fondi raccolti durante la 3° Pedalata Sannita saranno devoluti durante il prossimo evento FIT WALKING organizzato dall'AIL a Benevento il prossimo 24 Settembre".