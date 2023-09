Benevento 5, tanti volti nuovi e una certezza: alla base la forza delle idee Ferrante Presidente Onorario, Centoze è l'allenatore, a Botta la fascia di capitano.

Serata di gala per il Benevento 5 che all’Auditorium Spina Verde ha presentato la stagione 2023-2024. Annunciato il roster con tante novità e qualche romantico ritorno, lo staff tecnico guidato da mister Centoze e le nuove figure societarie per un campionato, quello di A2 Elite girone B, da vivere continuando a seguire la politica delle idee che hanno permesso alla società giallorossa la grande scalata.

La piacevole serata, condotta dal giornalista Luigi Trusio, ha regalato tanti spunti interessanti in ottica futura e presentato anche i nuovi volti societari che andranno ad affiancare l’affiatata coppia composta da Pellegrino Di Fede e Antonio Collarile. Tra questi il più atteso era Mario Ferraro, Presidente dell'Ance e nominato Presidente Onorario della società giallorossa. A lui il compito di portare avanti progetti di inclusione sociale per un club che è nato e vive in un quartiere a volte difficile ma ricco di emozioni e passione come il Rione Libertà, cuore pulsante della città.

La missione sportiva, invece, sarà quella prima di tutto di proteggere e custodire una categoria che è una risorsa per l’intero movimento sannita e non solo. Poi uno sguardo alla zona play off si potrà dare se le cose si metteranno per il verso giusto, perché in casa Benevento 5, l’asticella delle ambizioni è sempre più alta, ma senza follie e continuando a seguire quella strada ricca di idee che ha creato questo autentico miracolo sportivo.

In campo la squadra sarà guidata da coach Centoze e dalla personalità di capitan Vincenzo Botta, tornato dopo un anno dall’addio del giugno 2022. “Ci ho messo un attimo a decidere di tornare, col presidente è bastata una stretta di mano”.

Il capitano è carico così come il fenomenale estremo difensore brasiliano Matheus, anche lui rientrato in giallorosso dopo un anno a Roma. Ci sono tanti altri volti nuovi che scopriremo già nei primi match di campionato che si annuncia equilibrato, difficile ma pieno di emozioni.