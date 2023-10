Miwa Benevento, Corato sbanca il Palatedeschi Esordio amaro per gli uomini di Parrillo che difendono male perdendo 91-77.

Esordio amaro per la Miwa Energia Cestistica Benevento in serie B Interregionale. Al Palatedeschi è arrivato il ko contro il Basket Corato, compagine che ha dimostrato sul parquet sannita di avere in questo momento più certezze e punti nelle mani.

Il 91-77 finale che ha regalato il successo ai pugliesi è figlio anche di una difesa dei sannita che non è riuscita a limitare le bocce da fuoco ospiti come l’ispirato Giovinazzi, 26 punti per lui. Alla Miwa non sono bastati i 30 messi a referto da Ndour e i 16 del solito Spasojevic.

I pugliesi, nonostante un roster giovanissimo, hanno giocato una pallacanestro energica che ha messo in luce il ritardo di preparazione della squadra di Parrillo costretto a rinunciare anche a qualche acciaccato. La squadra di coach Gattone ha meritato il successo e ha inviato un chiaro messaggio al campionato. I pugliesi possono essere una delle compagini capaci di lottare fino all’ultima giornata per qualcosa di importante.

Intanto in casa Miwa Energia, oltre a dover recuperare gli acciaccati, la settimana che sta per iniziare dovrà servire per analizzare gli errori fatti soprattutto in difesa dove la squadra ha concesso troppo, e preparare una trasferta durissima come quella di Marigliano che oggi farà visita all’Adria Bari.