Scherma paralimpica, Mondiali: a Terni la Pasquino conquista un bronzo Nella sciabola esordio con medaglia per la campionessa sannita.

Il Mondiale di scherma paralimpica a Terni è iniziato oggi con le prove di sciabola e fioretto. Una kermesse importantissima che è una sorta di prova generale in vista delle paralimpiadi che si svolgeranno a Parigi nel 2024.

Tra le protagoniste della prima giornata c’è stata la sannita Rossana Pasquino. L’obiettivo della professoressa beneventana era il podio ed è riuscita ad agguantarlo.

Il suo cammino è iniziato negli ottavi di finale con la vittoria contro la cinese Ao per 15-8. Nei quarti sfida attesissima con la polacca Pacek con in palio l’accesso alla zona medaglie. La Pasquino si è imposta per 15-9 dimostrando di avere sempre il controllo dell’assalto.

In semifinale l’azzurra si è confrontata con la forte atleta ucraina Fedota Isaieva che si è imposta per 15-8. Nella sfida per la conquista del bronzo la sannita ha battuto 15-7 la coreana Cho.





CAMPIONATI DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE B – Terni, 3 ottobre 2023



Tabellone da 32

Markowska (ITA) b. Strawinska (Pol) 15-14

Ottavi di finale

Markowska (ITA) b. Hutter (Ger) 15-10

Pasquino (ITA) b. Ao (Chn) 15-8

Quarti di finale

Fedota Isaieva (Ukr) b. Markowska (ITA) 15-12

Pasquino (ITA) b. Pacek (Pol) 15-9

Tabellone ripescaggi

Markowska (ITA) b. Tong (Hkg) 15-9

Cho (Kor) b. Markowska (ITA) 15-3

Semifinali

Xiao (Chn) b. Khetsuriani (Geo) 15-14

Fedota Isaieva (Ukr) b. Pasquino (ITA) 15-8

Finale Bronzo

Pasquino (ITA) b. Cho (Kor) 15-7

Finale ORO

Xiao (Chn) – Fedota Isaieva (Ukr)

Foto: Federscherma