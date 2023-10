Scherma paralimpica, Mondiali: Pasquino fuori dal podio nella prova a squadre Il quartetto della sciabola è stato eliminato nei quarti di finale dalla Cina che poi ha vinto l'oro

La seconda giornata dei Mondiali di scherma paralimpica a Terni non ha regalato grosse gioie a Rossana Pasquino. La professoressa sannita non è riuscita a bissare il podio della prova individuale. Insieme alle compagne Julia Anna Markowska, Andreea Ionela Mogos, e Loredana Trigilia, non è riuscita a superare lo scoglio dei quarti di finale andando ko contro la Cina per 45-36. Le azzurre hanno chiuso al sesto posto dopo aver battuto la Corea 45-14 e aver ceduto 45-43 alla Georgia nella sfida per la quinta piazza.

La medaglia d’oro è stata vinta dalla Cina che in finale ha battuto l’Ucraina 45-34, bronzo per la Polonia che è riuscita ad avere la meglio sulla Thailandia per 45-26.





CAMPIONATI DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Terni, 4 ottobre 2023

Finale ORO

Cina b. Ucraina 45-34

Finale BRONZO

Polonia b. Thailandia 45-26

Quarti di finale

Cina b. ITALIA 45-36

Tabellone 5°/8° posto

ITALIA b. Corea 45-14

Georgia b. ITALIA 45-43

Semifinali

Ucraina b. Polonia 45-42

Cina b. Thailandia 45-21

Classifica (11): 1. Cina, 2. Ucraina, 3. Polonia, 4. Thailandia; 6. Italia (Julia Anna Markowska, Andreea Ionela Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia).