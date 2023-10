La Miwa si prepara alla prima trasferta della stagione Primo match esterno della stagione per la compagine di coach Adolfo Parrillo.

Domenica 8 Ottobre alle ore 18:00, la Miwa scenderà in campo contro la PromoBasket Marigliano per riscattare la sconfitta contro Corato. Dopo una sconfitta, ovviamente, l’obiettivo è sempre quello di riscattarsi ed è questo che sta cercando di fare il roster di Coach Parrillo, a partire dagli allenamenti di preparazione alla partita svolti in settimana. Domenica, i Boars si troveranno davanti una squadra di livello assoluto, che ha come obiettivo la top 4, forte di una vittoria convincente sul campo dell’Adria Bari per 57-70.

Il roster di Coach Petillo, infatti, è pieno di talenti come il top scorer della scorsa partita Federico Ingrosso, combo guard classe ‘94, autore di 20 punti oppure il playmaker Luigi Cimminella, che viene da una stagione in B con Sala Consilina, oltre ai ben noti Raupys e Longobardi, senza dimenticare l’ex Amadou Mbaye, uno degli assoluti protagonisti della promozione in B della scorsa stagione.

Tra le fila della Miwa, invece, Coach Parrillo e il suo staff stanno cercando di recuperare prima del match di domenica Rianna, Quarta e Riviezzo, fermi ai box nella prima giornata.

Queste le parole del Coach Adolfo Parrillo in vista della sfida contro Marigliano: “Andiamo a giocare in una città con grande tradizione cestistica e già questo aspetto la dice lunga su che tipo di avversario troviamo. Marigliano ha una squadra forte, coperta in tutti i ruoli e con giocatori di grande personalità. Noi veniamo da uno stop interno e ancora alla ricerca dei giusti automatismi, ma per giocarci alla pari questa gara, abbiamo la necessità di esprimerci al massimo delle nostre capacità. Ci stiamo preparando tenendo conto di tutti questi aspetti e sono certo che faremo una buona gara”