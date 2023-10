Volley, B2: l'Accademia inizio con la trasferta di Cerignola C'è tanta attesa in casa giallorossa per questo debutto lontano dalle mura amiche.

Vigilia di campionato per l'Accademia Volley. Dopo circa un mese e mezzo dall'inizio della preparazione, la squadra giallorossa farà il suo esordio ufficiale domani pomeriggio in trasferta con la FLV Cerignola. Quella che si presenta ai nastri di partenza di questa nuova stagione è un'Accademia rinnovata per gran parte dell'organico, ma che continua a conservare l'ossatura delle ultime stagioni, guidata da capitan De Cristofaro, Dell'Ermo e dai liberi Cona e Tufo, ormai veterane insieme alle giovani Ricciardi e De Santis. Scenderanno in campo tutti i volti nuovi: per Maria Erra e Chiara Tenza si tratta di un ritorno, rispettivamente dopo le stagioni 2014/15 e 2021/22, mentre per Catapano, Gernone e Pastore quello di domani sarà il debutto assoluto in giallorosso.

Come ogni debutto, c'è tanta attesa e curiosità per vedere all'opera la nuova sqaudra, subito impegnata su un campo difficile e a caccia dei primi punti per iniziare subito col piede giusto la stagione. Resta comunque un pizzico di incertezza sul rendimento delle due formazioni, per le quali ovviamente si tratta della prima partita ufficiale stagionale, e pertanto c'è da aspettarsi qualunque risultato

Fischio di inizio al Pala Tatarella di Cerignola (FG) fissato alle 18.00.