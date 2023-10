Miwa Benevento, dopo due giornate nel girone G in sei sono a punteggio pieno I sanniti sono reduci da due ko, nel prossimo turno derby campano con la Scandone Avellino.

Due partite e altrettante sconfitte. L’avvio in serie B Interregionale della Miwa Energia Cestistica Benevento è stato complicato. Due avversari tosti e sicuramente già pronti come Corato e Marigliano. Coach Parrillo dovrà lavorare soprattutto sulla difesa per concedere tiri meno agevoli agli avversari.

Nella seconda giornata del girone G i sanniti sono andato ko a Marigliano 73-53, mentre sugli altri campi va sottolineata la vittoria della Felice Scandole Avellino 53-48 sull’Adria Bari e il successo di Corato nel derby pugliese per 94-89 sull’Action Now Monopoli. Molfetta ha superato in casa 77-74 la Sveva Pallacanestro Lucera, il Power Basket Salerno ha battuto 80-74 Brindisi e l’Adria Bari ha avuto la meglio sul Mola New Basket per 87-68.

In classifica guidano a punteggio pieno a quota 4 Promobasket Marigliano, Angri Pallacanestro, Basket Corato, Power Basket Salerno, Felice Scandone Avellino e Virtus Molfetta. Ferme a zero punti Action Now Monopoli, Sveva Pallacanestro Lucera, Dinamo Brindisi, Adria Bari, Mola New Basket e Cestistica Benevento.

Nel prossimo turno c’è un altro derby campano con la Cestistica Benevento che ospiterà la Felice Scandone Avellino, la Dinamo Brindisi riceverà la visita di Angri, l’Adria Bari ospiterà la Power Basket Salerno, Mola giocherà il derby pugliese con la Virtus Molfetta, Lucera attende Monopoli e Marigliano se la vedrà con Corato.

Foto: Miwa Energia Cestistica Benevento