Scherma Paralimpica, i ringraziamenti della Pasquino dopo il Mondiale di Terni La professoressa sannita ha affidato ai sociale le proprie emozioni.

Un Mondiale è sempre una meravigliosa avventura. Lo sa bene Rossana Pasquino che a queste emozioni non si abitua mai nonostante le diverse edizioni già disputate. La campionessa campana è reduce dal torneo iridato di Terni dove ha portato a casa due medaglie di bronzo nella sciabola e nella spada. Risultati importanti anche in ottica Paralimpiadi di Parigi, competizione a cui ormai è sicura di prendere parte dopo la grande stagione dello scorso anno e i punti fatti al Mondiale.

A Terni grandi gioie per la squadra azzurra e per la professoressa sannita che ha raccontato sui social le sue emozioni. “Ci sono le settimane, quelle infinite. Quelle in cui racchiudi speranze, emozioni, felicità e delusioni... le condividi, fai tue quelle degli altri. Sono settimane che valgono oro, qualunque metallo ti regalino... E allora grazie a voi. Alla Federscherma, a tutto lo staff, meraviglioso. Ai miei compagni di squadra. A Terni, agli spalti pieni, a chi è venuto a tifare. A chi mi segue a casa: Club Schermistico Partenopeo, Accademia Olimpica Benevento, il coach Francesco Malena” e poi altri ringraziamenti prima di una romantica chiusura. “È l'amore che fa di ogni terra un cielo”.

Parole profonde di una donna che nella vita ha raggiunto grandi traguardi senza mai farsi condizionare dalla propria disabilità. L’ha accettata, accolta, scapita e alla fine sfruttata per essere grandissima nella vita, nel lavoro e nello sport.