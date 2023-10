Coppa Campania femminile, la Catillo Benevento pronta all'esordio Calandrelli: "“La squadra cresce giorno dopo giorno, sappiamo che incontreremo una squadra intensa".

Sarà la Magnolia Basket Campobasso il primo ostacolo che dovranno affrontare le ragazze di Coach Calandrelli, reduci da una lunga preparazione iniziata ad Agosto. Sabato sarà la prima occasione per vedere all'opera il roster venutosi a creare, in una sfida che risulta subito decisiva. Infatti, le cinghialesse, inserite nel girone D, affronteranno nella semifinale del girone proprio la Magnolia e la vincente affronterà chi avrà la meglio nell'altra semifinale del girone, cioè Virtus Basket Ariano Irpino-Virtus Academy Benevento. Le finale dei gironi si svolgeranno il weekend successivo, mentre le final four si terranno nel weekend del 16/17 Dicembre.



Queste le dichiarazioni del Coach della Catillo Cestistica Benevento, Valentina Calandrelli:

“La squadra cresce giorno dopo giorno, sappiamo che incontreremo una squadra intensa e con qualità sia individuali che corali. Noi dal canto nostro useremo questa gara come vero e proprio test per prendere maggiore consapevolezza sulla nostra identità di squadra, poichè la pre season non ha visto sempre la squadra al completo. Il nostro obiettivo della nostra progettualitá resta sempre quello di crescere giorno dopo giorno”