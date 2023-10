Miwa Benevento, occhi puntati sul derby con la Scandone Sabato al Palatedeschi andrà in scena il match contro l'Itecna Avellino.

Metabolizzata la sconfitta in esterna a Marigliano, il focus dei Boars si sposta subito sul prossimo avversario: la Scandone Avellino. Quello di sabato sarà un derby affascinante e senza esclusioni di colpi, che per la Miwa risulterà già decisivo ai fini della classifica. La Scandone, d'altro canto, viene da due prestazioni solide con vittoria contro Brindisi e Bari, che la vedono in vetta alla classifica insieme a Angri, Corato e Salerno.



I punti cardine di Avellino in queste prime due giornate sono state le guardie Trapani e Soliani, complice anche l'assenza dell'argentino Joaquin Sanchez, giocatore di punta del roster di Coach Sanfilippo. La Miwa, invece, si presenta a questa sfida dopo due sconfitte e con sicuramente la voglia di trovare la prima vittoria in Serie B tra le mura casalinghe, viste anche le motivazioni ulteriori che un derby comporta. Con Quarta e Rianna ritrovati e forti delle prestazioni altisonanti di Ndour e di Taylor Garcia, è facile pensare che i ragazzi di Coach Parrillo saranno più che mai in fiducia e coesi verso un unico obiettivo: la vittoria.



Questo l'invito di Capitan Garcia ai tifosi della Miwa:



“Ciao, sono Taylor Garcia capitano della Miwa,invito tutti tifosi al palazzetto questo sabato alle 18:30, oggi più che mai insieme saremo più forti per affrontare questa partita che è molto importante per noi”



I tifosi potranno garantirsi il loro posto acquistando i biglietti sulla piattaforma Go2.it, oppure presso i seguenti punti fisici:



Miwa Store in via Grimoaldo Re, 10 (BN);

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via P.S. Modesto, 36 (BN)

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via Cocchia, 3 (BN)

Il link valido per l'acquisto dei ticket per il match di sabato:



https://www.go2.it/evento/cestistica_benevento_vs_felice_scandone_avellino/6972



La prevendita dei biglietti sarà aperta fino alle ore 18:30 del giorno 14 ottobre, cioè fino all'inizio del match.