Giro d’Italia: da Pompei a Cusano Mutri, sarà una festa rosa La decima tappa si concluderà sulle rampe di Bocca della Selva.

Il sindaco Giuseppe Maria Maturi e tutti gli abitanti di Cusano Mutri possono gioire. Il Giro d’Italia 2024 arriverà nel territorio del centro sannita, precisamente sulle rampe di Bocca della Selva dove i grandi del pedale mondiale si sfideranno per conquistare la frazione numero 10. Appuntamento martedì 14 maggio, una data da segnare in maniera indelebile nella storia del comune sannita.

Il Giro d’Italia è un investimento incredibile che assicura visibilità in cinque continenti con gli oltre 150 paesi collegati in diretta televisiva. Il territorio campano interessato alla tappa, con tanti comuni che verranno attraversati dopo la partenza da Pompei, avranno l’occasione di mostrare le proprie bellezze.

Per Bocca della Selva non è la prima volta, ma ogni edizione l’emozione aumenta. Sarà una giornata di festa per grandi e piccini perché il Giro d’Italia sa accarezzare le varie località con il suo grande entusiasmo, con lo spettacolo della corsa, della carovana pubblicitaria e col fascino di una storia immensa che è una parte del nostro paese.

Di seguito tutte le tappe dell’edizione 2024.

1a tappa, 4 maggio: Venaria Reale - Torino

2a tappa, 5 maggio: San Francesco al Campo - Oropa

3a tappa, 6 maggio: Novara - Fossano

4a tappa, 7 maggio: Acqui Terme - Andora

5a tappa, 8 maggio: Genova - Lucca

6a tappa, 9 maggio: Viareggio - Rapolano Terme

7a tappa, 10 maggio: Foligno - Perugia (Cronometro individuale)

8a tappa 11, maggio: Spoleto - Prati di Tivo

9a tappa, 12 maggio: Avezzano - Napoli

Riposo, 13 maggio

10a tappa, 14 maggio: Pompei- Bocca della Selva (Cusano Mutri)

11a tappa, 15 maggio: Foiano di Val Fortore- Francavilla al Mare

12a tappa, 16 maggio: Martinsicuro - Fano

13a tappa, 17 maggio: Riccione - Cento

14a tappa, 18 maggio: Castiglione delle Stiviere - Desenzano sul Garda (Cronometro individuale)

15a tappa, 19 maggio: Manerba del Garda - Livigno (Mottolino)

RIPOSO, 20 maggio

16a tappa, 21 maggio: Livigno - Monte Pana

17a tappa, 22 maggio: Selva di Val Gardena - Passo Brocon

18a tappa, 23 maggio: Fiera di Primiero - Padova

19a tappa, 24 maggio: Mortegliano - Sappada

20a tappa, 25 maggio: Alpago - Bassano del Grappa

21a tappa, 26 maggio: Roma - Roma