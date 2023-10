Accademia Olimpica Furno, inizio di stagione positivo Ottimi i risultati che arrivano da Noce Inferiore per i giovani atleti sanniti.

Inizia come meglio non poteva la stagione 2023/2024 per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”. Dopo i lusinghieri successi in campo mondiale nel settore paralimpico, arrivano altre soddisfazioni dalle categorie giovanili. Il Club sannita, infatti, ha brillato in occasione della Prima Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi di spada svoltasi nello scorso fine settimana a Nocera inferiore portando in dote due ori, due argenti e due bronzi attestandosi così ai vertici della scherma giovanile in ambito regionale.

Antonio Di Domenico conferma tutto il proprio talento conquistando la medaglia d’oro nella categoria Allievi al termine di un percorso straordinario. Nella medesima categoria medaglia di bronzo per Antonio Del Viscovo e ottimi piazzamenti per Stefano Fucci e Riccardo De Lerma.

Nella categoria Allieve splendido secondo posto per Giulia Caporaso e medaglia di bronzo per Sofia Luongo. Nella stessa categoria da sottolineare le ottime prove di Arianna Catalano, Elena Adriana Baldini e Sara Tozza.

Nella categoria Giovanissime primo e secondo posto targato Accademia Olimpica. Chiara Novelli ha conquistato una luccicante medaglia d’oro superando in finale la compagna di squadra Rosa Maria Ferrara che ha messo al collo la medaglia d’argento. Nella stessa categoria, buona prova di Letizia Castaldi.

Risultati importanti sono arrivati anche dalla categoria Giovanissimi con ottimi piazzamenti per Matteo Parente e Marco Pirolla.

Nella categoria Maschietti ottimo esordio per Francesco Pio Galliano che per un soffio non ha centrato il podio conquistando un brillante quarto posto. Nella stessa categoria buona prova di Serse Lavorgna.

Per finire ottime prestazioni nella categoria Prime Lame/Esordienti per Matteo Calabrese, Claudio Cifaldi, Francesco Pinto, Frida Iervoglini Izzo e Mattia Castiello che alla fine hanno ricevuto anche la meritata medaglia.

Nello stesso fine settimana, sempre a Nocera Inferiore, si è svolta anche la Prima Prova Regionale Cadetti di spada che ha visto protagonisti gli schermidori dell’Accademia. In campo femminile si classifica tra le prime trenta Nina De Curtis e buona prestazione anche per Ginevra Fiaschi. In campo maschile, Federico Saviano è il primo dei sanniti con un buon quattordicesimo posto, a seguire si evidenziano le buone prove in pedana di Matteo Giardiello e Andrea Milano.

L’Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno, dunque, continua a confermarsi leader nel campo giovanile della spada grazie ai prestigiosi risultati ottenuti dai ragazzi guidati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio, dalla Maestra Tiziana Di Lorenzo e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis.