Volley, B2: l'Accademia cade anche a Cutrofiano Giallorosse sconfitte 3-1 e ancora a zero punti in classifica.

Ancora una sconfitta per l’Accademia Volley. Ieri pomeriggio la squadra giallorossa è stata superata in trasferta dal Volley Cutrofiano (LE) con il punteggio di 3-1 (25-22, 25-23, 24-26, 27-25) nella terza giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una partita tiratissima, tra due squadre che si sono presentate all’appuntamento ancora a secco di punti e che hanno dato vita ad una gara intensa ed emozionante, con il risultato sempre in bilico in ogni parziale. Cutrofiano riesce a portare a casa i primi due set, seppur sul filo di lana, Accademia che fa altrettanto nel terzo e che purtroppo non riesce a fare lo stesso nel quarto dopo una grande rimonta finale, soccombendo ai vantaggi. La gara conferma come, in un campionato così livellato, basta un episodio a decidere l’esito finale, ma resta la consapevolezza che la squadra abbia tutte le carte in regola per poter fin da subito invertire la rotta.

L’Accademia, al terzo ko nelle prime tre uscite stagionali, andrà alla ricerca di un immediato riscatto nella gara interna di sabato prossimo al PalaParente di Benevento con l’Ancis Villaricca, sconfitto ieri proprio sullo stesso campo dalla SG Volley di S. Giorgio del Sannio.

Tabellino V. Cutrofiano – Accademia Volley 3-1

Parziali: 25-22, 25-23, 24-26, 27-25.

V. Cutrofiano: Brandi ne, Antonucci 2, Della Corte 6, Barbieri 25, Altavilla 1, Margherito13, Greco 2, Gorgoni 17, Ruggieri 1, Martella 3, Durso (L2), Baratella (L1). All. A. Salomoni, Vice All. G. Sisto.

Accademia: Gernone 2, Tufo (L2) ne, De Santis ne, Tenza 4, Ricciardi 3, De Cristofaro (K) 2, Erra 21, Cona (L), Catapano 3, Dell’Ermo 11, Kaplenko ne, Pastore 5. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.