Volley, B2: l'Accademia ospita l'Ancis Villaricca Le giallorosse vanno ancora a caccia dei primi punti nel torneo.

Secondo impegno stagionale casalingo per l’Accademia Volley che domani pomeriggio al Palazzetto Mario Parente di Benevento riceverà la visita dell’Ancis Villaricca (NA), gara valevole per la quarta giornata del campionato.

Non è stato finora un buon inizio di torneo quello delle giallorosse, ancora alla ricerca della forma migliore e dei migliori automatismi di gioco, fattori che hanno inciso sui risultati finora ottenuti, impedendo di raccogliere punti. La gara con Villaricca rappresenta quindi una grande opportunità di riscatto, sia per interrompere il trend negativo di inizio campionato, iniziando a smuovere la classifica, sia per dare una iniezione di fiducia e di tranquillità alla squadra.

Partenza in campionato decisamente migliore per Villaricca, vittoriosa nelle prime due uscite stagionali con Castellaneta e FLV Cerignola e sconfitta lo scorso weekend, proprio al PalaParente, dalla SG Volley di S. Giorgio del Sannio in quattro set. La formazione napoletana è sicuramente di ottimo livello e rodata, come d’altronde tutte le formazioni di questo girone, e quindi servirà la migliore Accademia per portare a casa un risultato positivo. Si giocherà al Palazzetto Mario Parente di Benevento a partire dalle ore 18.00.