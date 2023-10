La Miwa Benevento porta a casa la terza vittoria di fila Battuta l'Angri Pallacanestro per 72-60.

La formazione di Coach Parrillo riesce ad avere la meglio anche sui Condors al termine di una sfida avvincente, chiusa soltanto nei minuti finali dell’ultimo periodo. I boars offrono una grande prestazione su ambedue i lati del campo, ma la vera differenza l’ha fatta l’intensità difensiva e l’aggressività applicata in campo dai sanniti, che costringono Angri ad abbassare notevolmente le percentuali al tiro rispetto a quanto visto nelle prime quattro giornate.



Nel primo quarto la Miwa impone subito il ritmo, piazzando un parziale di 7-2. All’uscita dal timeout, chiamato da Coach Chiavazzo, è Angri a rispondere con un contro parziale; i boars, però, tengono botta e chiudono il quarto in crescendo sul 17 pari.



La Miwa, nella seconda frazione, riesce ad allungare grazie alle triple di Puca ed un’ottima circolazione di palla che porta i padroni di casa anche sul +10 a metà quarto. Angri ritrova vita ma la Miwa non cede mai il passo, chiudendo il quarto in vantaggio sul 41-33.



Nel terzo quarto sono le difese ad avere la meglio sugli attacchi, portando a dieci minuti di gioco di sostanziale equilibrio, a sbloccare la Miwa una tripla fondamentale di Ferretti, il quale si sta dimostrando sempre più un leader per i boars. Si entra nell’ultima frazione di gioco sul 53-46.



Il quarto periodo si apre con la terza tripla di serata messa a segno da Puca (50% da 3), con la Miwa che tocca anche il +15. Da questo momento il distacco oscilla tra i 10 e i 15 punti e, dopo un momento di stallo in fase realizzativa, è di nuovo Ferretti a sbloccare il punteggio con una tripla, che chiude definitivamente i conti. La Miwa si impone su Angri per 72-60.



I tabellini:



MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO: Rianna W. 4; Mercurio V. N.E.; Quarta S. 16; Castellitto A. 0; Spasojevic S. 1; Jacimovic M. 2; Ndour R. 10; Lazzari V. 3; Ferretti A. 16; Puca E. 9; Riviezzo Y. N.E.; Garcia T. 11.



ANGRI PALLACANESTRO: Izzo A. 7; Globys A. 13; Granata M. 6; Ruggiero P. 6; Caloia M. 1; Iannicelli A. 3; Taddeo V. 14; Jelic S. 10.