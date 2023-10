Basket, B femminile: esordio vincente per la Catillo Benevento Le ragazze di coach Calandrelli hanno battuto Fasano per 66-61.

Partenza a razzo per le Cestistica Benevento che va subito sul +10, costringendo al timeout Coach Lovecchio per fermare l'emorragia. All'uscita però è sempre la Catillo ad avere il pallino del gioco in mano, chiudendo il primo quarto sul 18-9.



Nel secondo quarto è Fasano ad imporsi, con le ragazze di Coach Calandrelli che si adagiano un po' sugli allori concedendo punti facili alle avversarie. A trascinare la formazione ospite è la giovane play Orsini, che permette alla propria squadra di ritornare in parità. Si rientra negli spogliatoi sul 29 pari.



Terzo quarto molto equilibrato, ad un primo parziale delle padrone di casa, grazie ad un'ottima prova corale, risponde prontamente Fasano, che rientra in partita grazie alle giocate delle straniere Skapin e Falenczyk. La Catillo riesce comunque a chiudere il quarto in vantaggio per 47-43.



Nell'ultima frazione è la Catillo a dover rincorrere Fasano, che riesce a portarsi anche in vantaggio di 3. Sale poi in cattedra il pivot Sabrine Jamal Eddine che grazie ad un gioco da tre punti e un'altissima intensità difensiva riesce a riassestare la squadra locale. Nel finale Montella non cede alla pressione e realizza quattro tiri liberi fondamentali ai fini del risultato. La Catillo riesce a vincere all'esordio con il risultato finale di 66-61.



I tabellini:



Catillo Srl Cestistica Benevento: Rizzica A. 2; Montella A. 11; Aversano M. 11; Zanchiello M. 4; Pasquariello C. N.E.; Zanchiello A. 0; Van Beers B. 12; Sandullo C. 1; Manganiello A. 2; Zambottoli E. N.E.; D'Avanzo A. 15; Jamal Eddine S. 8; Coach Valentina Calandrelli.



Basket Fasano: Mangione T. 8; Vaccaro A. 5; Falenczyk E. 15; Golemi E. 3; Skapin K. 19; Mazzullo S. 0; Orsini L. 17; Tateo A. 0; Pinto G. 2; Giannuzzi A. 0; Coach Giuseppe Lovecchio.