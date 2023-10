GG Team Wear Benevento 5, Collarile: "Siamo una squadra che non molla mai" I sanniti, primi in classifica, sono attesi dalla trasferta di Capurso nella giornata di mercoledì.

Il GG Team Wear Benevento 5 è atteso da un vero e proprio tour de force. Dopo il pareggio con la Roma, mercoledì si va a far visita al Capurso, poi venerdì al Palatedeschi arriva la Sicurlube Regalbuto. Ma facciamo un passo indietro. Contro la Roma il pubblico sannita ha assistito ad un match agonisticamente di altissimo livello con due grandi portieri a difendere i pali di squadre che hanno un grande carattere. Più fisica la Roma, più tecnico il Benevento di Centoze che infatti ha creato qualche occasione in più. A penalizzare i sanniti anche un mancato fischio nel finale di gara che poteva regalare un tiro libero dal peso enorme. Del match ha parlato anche il direttore generale Antonio Collarile. “Siamo una squadra che non molla mai. È stata una gara tosta ed è venuto fuori il carattere che è nell’indole di questo gruppo. La Roma è una compagine molto fisica e sapevamo che poteva metterci in difficoltà. Il pareggio, a mio avviso, sta un po’ stretto al Benevento perché gli ospiti hanno capitalizzato al massimo le occasioni costruite. Poi ci ha pensato l’estremo difensore della Roma a limitare i danni e credo che questo portiere sia un lusso per la serie A2 Elite”.

In casa giallorossa, con l’orgoglio di un primato da difendere, si guarda avanti. “Ora ci aspetta un vero e proprio tour de force con tre gare ravvicinate e non credo ci sia nessuna squadra già pronta ad affrontare così tante partite in pochi giorni. Sono contento che il pubblico risponde e ci è vicino. C’è un crescente interesse verso la nostra squadra. Ora testa al Capurso e con un po’ di rammarico perché con la Roma nel finale qualche episodio non ci è stato favorevole”.