Basket, B femminile: la Catillo Benevento espugna Maddaloni La squadra di coach Calandrelli la chiude nell'ultimo periodo.

La Catillo si impone sulla Unio Basket Maddaloni grazie ad una Bente Van Beers in ottimo spolvero, autrice di 21 punti. La partita rimane in bilico per tre quarti, con Benevento che non sembra riuscire a sferrare l'attacco decisivo, che arriva soltanto all'inizio dell'ultimo periodo regalando la vittoria alle sannite.

Nel primo quarto la Cestistica riesce ad attivare vari terminali offensivi, specialmente D'Avanzo e Van Beers, dando un primo strappo alla partita. Maddaloni prova a riavvicinarsi con un gioco da tre punti di D'Ambrosio, chiudendo il quarto sul 7-12.

Secondo quarto che procede su ritmi blandi, come dimostra il punteggio basso. Ad inizio quarto la Catillo allunga ma Maddaloni riesce ad avvicinarsi. Si rientra negli spogliatoi con la Catillo in vantaggio di soli tre punti sul punteggio di 16-19.

Terzo quarto fatto di sostanziale equilibrio come i primi due, Maddaloni arriva anche ad una sola lunghezza di distacco dalla squadra di Coach Calandrelli, a fine quarto due canestri di Manganiello e Van Beers permettono a Benevento di chiudere sul 25-30.

Soltanto nell'ultimo periodo si vede il vero valore della Banda Calandrelli, che sferra l'attacco finale portandosi sul +13 a metà quarto grazie ad una buona trama offensiva ed i vari canestri dell'olandese Van Beers. La Catillo gestisce nei minuti finali, vincendo anche la seconda di campionato con il punteggio di 31-44.



I Tabellini



Catillo Cestistica Benevento: Rizzica A. 0; Montella A. 4; Aversano M. 2; Zanchiello M. 1; Zanchiello A. 0; Van Beers B. 21; Sandullo C. 2; Alessia Manganiello 4; Zambottoli E. 0; Iovino S. N.E.; D’Avanzo A. 8; Jamal Eddine S. 2; Coach Valentina Calandrelli.



Mac Management Maddaloni: D’Ambrosio L. 14; De Vivo M. 0; Hristova T. N.E.; Mottola G. 2; Monda G. 2; Monda A. 6; La Piccirella G. 0; Barbato S. 2; Diop K. 0; Diop N. 5; Giglio A. N.E.; Fedele G. 0.