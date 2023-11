Volley, B2: per l'Accademia nulla da fare contro l'Oplonti Torre Annunziata Giallorosse travolte in un match dal pronostico chiuso.

Sconfitta in campionato per l’Accademia Volley. Ieri pomeriggio la squadra giallorossa è stata superata in trasferta dal Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-11, 25-13) nella settima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Un ko piuttosto prevedibile alla vigilia visto che la formazione di casa è una delle squadre più forti del girone e che, con la vittoria di ieri, si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica, adesso lontana un solo punto. Una buona Accademia nel primo set, dove la formazione beneventana ha tenuto testa al più quotato avversario, mentre dal secondo parziale in poi è venuta fuori la maggiore forza dell’Oplonti che ha controllato la partita fino alla fine.

Per l’Accademia, ancora a secco di vittorie in questo campionato, diventa di fondamentale importanza il derby di sabato prossimo sul campo della Volare Benevento: le due squadre, le uniche di tutto il girone a non aver vinto ancora una partita, hanno l’opportunità di interrompere il rispettivo digiuno e sperare in un nuovo inizio di torneo decisamente migliore in termini di risultati.

Tabellino V.Oplonti T. Annunziata (NA) – Accademia Volley

Parziali: 25-19, 25-11, 25-13.

T. Annunziata: Campolo 11, Pepe 3, Vujko 7, Truono (L2) ne, Lanari (L1), Battaglia 5, Biscardi L. 15, Rendina, Esposito B. 3, Biscardi G. 10, Esposito V. All. C. Alminni, Vice all. M. Pirro.

Accademia: Gernone 2, Tufo (L2) ne, De Santis, Tenza 2, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 1, Erra 7, Cona (L1) 1, Catapano 3, Dell’Ermo 3, Pastore 7. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.