Sconfitta casalinga per la Smile Basket Benevento contro la capolista Aragona Iarriccio: "Il nostro atteggiamento non mi è piaciuto affatto".

Esce sconfitta dalle mura amiche la Smile Basket Benevento contro la capolista Aragona Santa Maria a Vico con il punteggio di 59 a 73.

Partita condizionata, dopo pochi minuti dall’inizio della contesa, dall’infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra di Matteo Cavuoto che ha costretto l’atleta ad abbandonare definitivamente il campo. Partita mai in discussione, dove gli ospiti hanno dimostrato una maggiore compattezza di squadra, cosa mancata ai padroni di casa che, dopo un primo quarto in cui hanno risposto punto su punto, sono calati in maniera piuttosto incomprensibile, considerata anche l’importanza del match. Così coach Pietro Iarriccio ha commentato nel post partita: “Il nostro atteggiamento non mi è piaciuto affatto, sin dal primo minuto non siamo stati intensi e, soprattutto, non siamo stati squadra. Nei momenti di difficoltà, invece di compattarci e provare insieme a recuperare la partita, abbiamo creduto di poterlo fare singolarmente, ovviamente sbagliando. C’è tanto da lavorare, soprattutto su questo aspetto, perché, in mancanza, di partite come quella di stasera ne vedremo ancora altre, e questa cosa a me non va per niente bene. Valuteremo le condizioni di Matteo Cavuoto che, purtroppo, penso abbia riportato uno stiramento muscolare al bicipite femorale e per esperienza personale so bene che questo tipo di infortuni può essere complicato da gestire; la mia speranza è che l’esame strumentale di oggi possa darci qualche buona notizia. Faccio i complimenti all’Aragona Santa Maria a Vico per l’ottima partita disputata e per la grande energia mostrata in campo.



Smile Basket Bn 59 - Aragona SMV 73

Tabellini : Accettola 24, Cavuoto 2, Marino 5, Collarile 17, Varricchio 2, Zeoli 2, Panella S, Panella V 7, Romano, Ricciardi , Rossi ne Servodio ne . All. P. Iarriccio