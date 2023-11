Scherma, Accademia Olimpica Furno: Falco e Fioretti protagonisti a Massa Ancora ottime notizie dal settore paralimpico per la società sannita.

L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno brilla nella prima Prova Nazionale Paralimpica e Non Vedenti di scherma, svoltasi lo scorso fine settimana a Massa.

Nella prova di spada Salvatore De Falco, schermidore del club beneventano, ha conquistato la medaglia di bronzo. Dopo un percorso lineare De Falco ha ottenuto l’accesso alle semifinali grazie ad un’ottima prova nei quarti di finale dove ha superato per 15-11 Michele Vaglini del

Club Scherma Pisa. In semifinale l’atleta campano ha alzato bandiera bianca dinanzi a Michele Massa dell’Accademia Scherma di Fermo che è risultato il vincitore della gara di spada.

Nella stessa categoria da sottolineare l’ottima prestazione di Luigi Fioretti che è riuscito a centrare l’obiettivo di entrare tra i primi dieci in classifica. Con questi preziosi risultati l’Accademia Olimpica “Maestro Antonio Furno” si conferma un’eccellenza anche in campo paralimpico grazie al grande lavoro di tutto lo staff tecnico dell’Accademia Olimpica guidato dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio che da sempre hanno creduto nel progetto della scherma paralimpica.