GG Team Wear Benevento 5, dal mercato arriva Fetta Il classe '99 è già a disposizione di coach Centoze, sabato si gioca a Giovinazzo.

Il campionato è definitivamente entrato nel vivo. Il GG Team Wear Benevento 5 ha riposato nell’ultimo week end conservando comunque il secondo posto in classifica alle spalle del Vitulano Drugstore Manfredonia che guida con tre lunghezze di vantaggio.

Sabato si torna in campo, questa volta in trasferta, sul campo del Defender Giovinazzo, squadra che reduce dal 3-3 sul campo del Fanalino di coda Cus Molise ma che non va assolutamente sottovalutata.

Intanto per mister Centoze è arrivato un rinforzo dal mercato. Ieri la società giallorossa ha annunciato l’arrivo del classe 1999 Enrico Fetta che si è messo subito a disposizione del tecnico. Il pivot arriva dallo Sporting Sala Consilina dove si era accasato la scorsa estate.