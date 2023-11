GG Team Wear Benevento 5, Fetta: "Non ci ho pensato un attimo ad accettare" "Chi è stato qui si è sempre trovato molto bene. Il gruppo è come mi aspettavo".

Un nuovo pivot per mister Centoze. Il GG Team Wear Benevento 5 ha approfittato dell’apertura del mercato invernale per piazzare subito il primo colpo. In giallorosso, come vi avevamo anticipato ieri, è arrivato il classe 1999 Enrico Fetta, reduce dall’esperienza con lo Sporting Sala Consilina in massima serie dove era arrivato la scorsa estate.

La scorsa stagione Fetta aveva messo a segno 36 reti in Serie B tra le fila dello Sporting Venafro. Sabato la squadra farà visita al Defender Giovinazzo e Centoze potrà già provare ad inserire il nuovo arrivato nelle rotazioni.

“Quando mi ha chiamato il presidente del Benevento 5 – spiega Fetta – non ci ho pensato un attimo ad accettare perché chi è stato qui si è sempre trovato molto bene. Il gruppo è come mi aspettavo. Sono tutti bravi ragazzi e mi hanno subito fatto sentire parte integrante della rosa. Il Benevento 5 sta facendo un torneo di vertice ed è quello che merita questa piazza. Spero in un esordio condito dalla conquista dei tre punti. Noi in campo proveremo a metterci del nostro per portare a casa l’intera posta in palio”.