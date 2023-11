Benevento 5, dopo l'arrivo di Fetta c'è una pedina che lascia il Sannio Il mercato invernale ha portato alla cessione dopo diciotto mesi di Ciro Caliendo.

In casa GG TeamWear Benevento 5 non si perde tempo. Appena iniziata la finestra di mercato invernale, la società è passata dalle parole ai fatti. E' arrivato il pivot Fetta e per una pedina che entra c'è un giocatore che lascia il sannio. Dopo diciotto mesi in giallorosso, questa mattina è arrivata la comunicazione dell'addio di Ciro Caliendo.

Di seguito il comunicato del club sannita:

l GGteamwear Benevento 5 saluta e ringrazia Ciro Caliendo per questo anno e mezzo trascorso insieme. Il club augura al giocatore le migliori fortune professionali e personali.

Grazie di tutto, Ciro!