La Miwa Benevento si prepara all'ultima sfida del girone di andata Gli uomini di Parrillo giocheranno al Palatedeschi contro l'Adria Bari.

I Boars si presenteranno all'ultima giornata di andata carichi di due vittorie consecutive e il morale dei sanniti sarà, dunque, altissimo per provare ad ottenere altri due punti nella prossima gara tra le mura amiche contro la compagine dell'Adria Bari, formazione ostica e ben organizzata. I pugliesi si presentano al Palatedeschi, dopo la sconfitta rimediata domenica in casa contro Corato, con 4 punti in classifica, ottenuti contro Lucera e Mola. La formazione di coach Luisi può vantare a roster giocatori del calibro di Riccardo Callara, ala che in questo girone di andata sta facendo faville, andando oltre i 23 punti di media punti a partita, coadiuvato dal play Lupo e dal giovane centro lituano Meistas. D'altro canto, la Miwa si farà trovare sicuramente preparata per allungare la striscia positiva e scalare la classifica, accorciatasi nettamente in seguito ai verdetti della scorsa giornata. I Boars, infatti, si trovano al quarto posto con soltanto due punti di distacco da Angri, seconda in classifica; la capolista Molfetta, invece, scappa mantenendo l'imbattibilità.

Sabato ci saranno tutte le motivazioni per assistere ad una partita combattuta ed entusiasmante, questo il pensiero del playmaker Simone Quarta in vista della sfida contro Bari:

“Ciao a tutti, sono Simone Quarta, playmaker della Miwa, vi aspettiamo numerosi al palazzetto...abbiamo bisogno di voi per chiudere il girone di andata con una vittoria!”



I tifosi potranno garantirsi il loro posto acquistando i biglietti sulla piattaforma Go2.it, oppure presso i seguenti punti fisici:

Miwa Store in via Grimoaldo Re, 10 (BN);

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via P.S. Modesto, 36 (BN)

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via Cocchia, 3 (BN)

Questo il link per acquistare online i ticket validi per la prossima sfida dei boars:



https://www.go2.it/evento/miwa_cestistica_benevento_vs_adria_bari/7177



La prevendita dei biglietti sarà aperta fino alle ore 18:30 del giorno 2 dicembre, vale a dire sino all'inizio del match.