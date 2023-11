Basket, GS Meomartini ko contro la Polisportiva Stabia Gli uomini di coach Tipaldi hanno ceduto 65-79 davanti al pubblico amico.

Continua la striscia negativa del G.S. Meomartini nel campionato di Divisione Regionale 1: la formazione beneventana è stata sconfitta davanti al proprio pubblico dalla Polisportiva Stabia, col punteggio di 65-79. Stavolta la squadra allenata da coach Massimiliano Tipaldi aveva affrontato la partita col piede giusto, giocando bene i primi due quarti, seppur con punteggi abbastanza appaiati: 17-17 il primo parziale e 36-31 il punteggio al riposo lungo.

Tornati in campo i ragazzi del presidente Stefano Capitanio hanno iniziato la ripresa con grinta e determinazione, allungando il distacco fino ad un massimo vantaggio di +13 (46-33) dopo circa 4 minuti del terzo quarto. Sarebbe bastato gestire il vantaggio accumulato, senza correre rischi inutili per portare a casa una vittoria importantissima in questo momento del campionato.

E invece, improvvisamente, i padroni di casa, complici alcuni palloni persi e i numerosi tiri non messi a segno, hanno consentito agli avversari di Castellammare di Stabia di realizzare un parziale di 3-13 e di portarsi a -3 sul 49-46. È stato questo il parziale che ha pesato sulla squadra di casa, che ha smesso di crederci davvero e ha progressivamente incassato punti senza tentare una rimonta, fino a chiudere col -14 finale (65-79).

In casa Meomartini doppia cifra per Vincenzo Musto (21 punti), Alessandro Del Sordo (14), Giovanni Campanelli (13) e Italo Campanelli (10).

La formazione beneventana tornerà in campo sabato 2 dicembre alle 19.00 a Secondigliano.



Questo il tabellino del G.S. Meomartini: Caccialino, Campanelli G. 13, Campanelli I. 10, De Gennaro, De Lorenzo n.e., Del Sordo 14, Donatiello, Flora n.e., Fuiano 3,Iannella 4, Musto 21, Sorda. All. Tipaldi