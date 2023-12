Basket, B femminile: torna in campo la Catillo Benevento Dopo il turno di riposo forzato, domenica la squadra sannita farà visita al Trani.

Osservato il turno di riposo forzato, in seguito alla rinuncia al match da parte della Virtus Benevento nella scorsa giornata, la banda Calandrelli si prepara ad affrontare il prossimo impegno nel campionato di B Femminile. Domenica la Catillo affronterà la Juve Trani, squadra sesta in solitaria con due punti conquistati, reduce dalla sconfitta arrivata sul campo della capolista Campobasso con il punteggio di 67-46. La prossima avversaria della Catillo è una squadra ben organizzata, che vede nella giocatrice argentina Joana Macello, la quale sta viaggiando a 14 punti di media, il proprio punto cardine insieme alla guardia Uniti. Il prossimo turno, dunque, si prospetta tutt’altro che facile per la Catillo, che attualmente si trova alla quarta posizione con 6 punti conquistati e con le posizioni di vetta nel mirino. Questa sfida, perciò, assume un valore importantissimo per il destino della Cestistica in questo campionato.



Le considerazioni di coach Valentina Calandrelli in vista della trasferta di Trani: “Stiamo lavorando sulle cose da migliorare, nonostante diversi acciacchi in settimana che non ci hanno mai fatto allenare al completo. Continuiamo ad allenarci sapendo che ogni partita per noi sarà da affrontare con la massima concentrazione e cercare di tenerla al massimo per tutti e 40 i minuti.”