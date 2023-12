Volley, B2: Accademia sconfitta da Pozzuoli Giallorosse ancora ko nonostante una buona prestazione.

Nuova sconfitta in campionato per l’Accademia Volley che ieri pomeriggio al PalaParente di Benevento è stata superata dalla Pallavolo Pozzuoli con il punteggio di 3-0 (25-23, 29-27, 25-20) nella nona giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Un risultato troppo severo e penalizzante per le giallorosse che hanno praticamente giocato sempre alla pari con l’avversario e che, soprattutto nei primi due set, hanno raccolto decisamente meno di quello che avrebbero meritato. Due set point a favore nella seconda frazione e una chiamata alquanto dubbia del primo arbitro, proprio ai vantaggi, avrebbero potuto mandare la situazione in parità e, forse, indirizzare la gara in altro modo. Ed invece l’Accademia si è ritrovata sotto di due set ma ha provato a giocare con grande generosità, cedendo solo nella battute finali ad un Pozzuoli che ha avuto il merito di capitalizzare al massimo le occasioni avute a disposizione.

Lo stop complica la corsa salvezza dell’Accademia a cui non è bastato l’esordio stagionale della cubana Diago Silva, subito top scorer della gara con 16 punti, per bissare il successo di sette giorni fa nel derby con la Volare che aveva regalato la prima vittoria in campionato alle giallorosse. A questo punto acquista ancora maggiore importanza per il prosieguo della stagione la prossima gara in trasferta con la AS Labruna Monopoli.

Tabellino Accademia Volley – Pall. Pozzuoli

Parziali: 23-25, 27-27, 20-25.

Accademia: Gernone 2, Tufo ne, De Santis ne, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 3, Erra 11, Cona (L), Diago Silva 16, Catapano 6, Dell’Ermo 5, Mottola ne, Nibali ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Pozzuoli: Alicante ne, Di Spiezio ne, Rinaldi (L1) 1, Stanzione (K) 10, Simoncini 2, Figini 8, Peluso ne, Lavagna (L2) ne, Pesce ne, Peruzzi 13, Gianfico 9. All. S. Confessore.