Basket, B femminile: la Catillo Benevento cade a Trani Sannite sconfitte 58-44 nonostante un buon avvio.

Sconfitta per la Catillo Cestistica Benevento, che cade contro Trani nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B Femminile. Dopo un primo tempo equilibrato, che ha visto Trani chiudere in vantaggio di poche lunghezze, i locali allungano e nell’ultimo periodo alla compagine sannita non basta una super D’Avanzo, con tre triple consecutive, per riuscire nella rimonta.



Nel primo quarto Trani prova subito a dare uno strappo con Uniti, la Catillo reagisce prontamente grazie ai punti di Jamal Eddine, capace di andare spesso e volentieri in lunetta grazie ad un’altissima fisicità nel pitturato. Nel finale Trani allunga con Toscano, chiudendo il primo quarto in vantaggio sul 15-11.



Un canestro di Macello apre il secondo quarto, Rizzica risponde immediatamente riportando la Catillo sul -4. I locali provano ad allungare grazie a Lenzu e l’argentina Macello, che portano sul +8 la propria squadra. Le due formazioni entrano negli spogliatoi sul 26-19.



Stessa storia anche nella ripresa, le pugliesi allungano trascinate da Joana Macello, toccando anche il +12. A fine quarto le sannite ritrovano vita con D’avanzo e Van Beers. 38-28 il terzo parziale.



Nel quarto periodo si rivede, finalmente, la vera Catillo; D’avanzo sale in cattedra e con tre triple consecutive rimette in partita le sue. A portare nuovamente sul -4 Benevento ci pensa Rizzica con una conclusione dall’arco, ma Trani è brava a non abbattersi dinanzi all’aggressività delle sannite. Un gioco da tre punti di Caputo rilancia le pugliesi, che riallungano sul +11. La Catillo prova a rientrare con Manganiello, ma è Trani ad aggiudicarsi i due punti. 58-44 il punteggio finale.



I tabellini



Catillo Srl Cestistica Benevento: Rizzica A. 5; Montella A. 2; Aversano M. 1; Zanchiello M. 0; Zanchiello A. 0; Van Beers M. 6; Sandullo C. N.E.; Manganiello A. 4; Zambottoli E. N.E.; Iovino S. N.E.; D’avanzo A. 11; Jamal Eddine S. 15; coach Valentina Calandrelli.



New JT Basket Trani: La Sorsa L. 2; Macello J. 21; Gatta S. 0; Toscano L. 17; Lenzu F. 4; Uniti G. 3; Caputo D. 11; Amorese P. 0; Picca G. N.E.; Sannicandro V. N.E.; coach Matteo Totaro.