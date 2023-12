Grande vittoria della Smile Basket Benevento contro la capolista Arzano Al Palatedeschi non si passa, gli uomini di Iarriccio fermano la prima della classe.

Importante vittoria della Ditar Diagnostica Smile Basket Benevento che ieri sera si è imposta al Palatedeschi con il punteggio di 69 - 60 contro la capolista Basket Arzano, che arrivava a Benevento a punteggio pieno. Una prestazione importante da parte dei ragazzi di coach Iarriccio che hanno interpretato la partita con il giusto atteggiamento, sapendo di dover far fronte ad una squadra di tutto rispetto che arrivava da otto partite consecutive vinte. In doppia cifra Accettola, autore di 32, Nicola Servidei 14 punti, Gigi Colalrile 10. Ma ieri davvero tutti hanno dimostrato quanto fossero concentrati e desiderosi di portare la posta in palio a casa, rispondendo nel modo giusto a due settimane complicate in cui la squadra non si era riuscita ad esprimere al meglio, incappando in due sconfitte consecutive.

Coach Iarriccio nel dopo partita

“Avevo chiesto ai ragazzi una prestazione di carattere che andasse al di là del risultato. Volevo vedere nei loro occhi la grinta giusta e, soprattutto, la voglia di essere squadra e cercare, anche nelle situazioni più complicate, di dimostrarmelo. Mi hanno dato una grande risposta ed io li ringrazio pubblicamente, perché, anche se non al completo, Arzano era e rimane una signora squadra che fino a oggi non aveva perso nemmeno una partita. Sono contento davvero di tutti, dal primo all’ultimo, perché anche chi non è entrato in campo ha dato un aiuto concreto ai compagni, incitandoli dal primo secondo della contesa fino alla fine. Ora dobbiamo provare a recuperare gli infortunati Cavuoto e Cuozzo che non abbiamo avuto a disposizione nelle ultime tre settimane per poter dare più rotazioni agli esterni, e poi dobbiamo provare a dare continuità ai risultati, cosa fondamentale per prendere sempre più fiducia delle nostre potenzialità.”



Smile Basket Bn 69 - Basket Arzano 60

( 15-13 ) ( 32-34 ) ( 46-51 ) ( 69-60 )

Tabellini : Accettola 32, Servidei 14, Collarile 10, Marino 8, Ricciardi 3, Panella V. 2, Panella S., Zeoli, Romano ne, Cavuoto ne, Varricchio ne. All. P. Iarriccio