La Catillo ritorna in casa per il big match contro Campobasso Sabato alle 18:30 palla a due al Palatedeschi

Archiviata la sconfitta di Trani, la Catillo Cestistica Benevento si prepara per l'ultima giornata di andata, in cui affronterà la temibile Magnolia Campobasso. La prossima avversaria della banda Calandrelli viene da una sconfitta, maturata in casa contro Fasano, al termine di una sfida combattuta, conclusasi sul punteggio di 65-68. La squadra di coach Diotallevi, tuttavia, si trova al secondo posto con un record di 4 vittorie e 2 sconfitte e può vantare a roster varie atlete di altissimo livello come la guardia Del Sole oppure Trozzola, la quale sta viaggiando a più di 15 punti di media e ha chiuso la scorsa partita con 29 punti messi a referto. D’altronde, la compagine sannita ha già avuto modo di affrontare Campobasso, nella sfida di Coppa Campania ad inizio stagione, in cui le molisane hanno avuto la meglio soltanto sulla sirena finale con una tripla di Vitali, che ha regalato la vittoria alle sue con il punteggio di 57-55.

La Catillo, dunque, vorrà riscattare immediatamente la sconfitta di Trani e per farlo ci sarà bisogno di un grande impegno da parte di D’avanzo e compagne, le quali stanno dimostrando di essere unite e di reagire sempre dinanzi agli ostacoli che questo campionato propone partita dopo partita.



Le impressioni di Alessia Manganiello, giocatrice della Catillo, sul prossimo impegno delle cinghialesse:



“Sabato avremo una partita fondamentale che richiederà il sostegno imprescindibile dei nostri tifosi. Dopo due partite fuori casa, finalmente torniamo sul nostro terreno di gioco. Concludere positivamente il girone di andata prima delle festività natalizie è una priorità per noi.”





I tifosi potranno garantirsi il loro posto acquistando i biglietti sulla piattaforma Go2.it, oppure presso i seguenti punti fisici:



Miwa Store in via Grimoaldo Re, 10 (BN);

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via P.S. Modesto, 36 (BN)

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via Cocchia, 3 (BN)

Questo il link per acquistare online i ticket validi per la prossima sfida delle cinghialesse:



https://www.go2.it/evento/catillo_cestistica_benevento_vs_magnolia_basket_campobasso/7198



La prevendita dei biglietti sarà aperta fino alle ore 18:30 del giorno 9 dicembre, vale a dire sino all'inizio del match.



Di seguito riportiamo la classifica del girone:



Virtus Ariano Irpino 10

Magnolia Campobasso 8

Basket Fasano 8

Dinamo Taranto 8

Catillo Cestistica Benevento 6

New Juve Trani 4

Uniogirls Maddaloni 2

Virtus Benevento 0