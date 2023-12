GG Team Wear Benevento 5, Lazio battuta con due gol negli ulti venti secondi La squadra di Centoze spreca un doppio vantaggio ma si rifà nel finale mettendo ko i laziali.

E’ finita come meglio non poteva per i colori giallorossi, ma la sfida tra GG Team Wear Benevento 5 e Lazio è rimasta in bilico fino agli ultimi venti secondi. Quello che è accaduto nei primi 37 minuti è passato un po’ in secondo piano. Il doppio vantaggio giallorosso con Milucci e Arvonio nel primo tempo, e la rimonta della Lazio nella ripresa con le marcature di Chilelli e Pezzi, sembrava un film già visto, una sorta di tormentone della stagione dei giallorossi. Nel finale, però, è successo di tutto.

La Lazio ha avuto il tiro libero del sorpasso con Chilelli fermato da uno strepitoso Matheus. Poi occasioni ghiotte per i padroni di casa con Milucci, Botta e De Crescenzo con Koivumaki decisivo.

Quando il match sembrava destinato a terminare in parità, uno scontro tra Koivumaki e Fetta ha permesso al lestissimo Milucci di trovare il jolly da tre punti. Il gol del 3-2 ha costretto la Lazio a provare la mossa disperata del portiere di movimento, ma De Crescenzo ha intercettato al sfera spedendola in fondo al sacco per il 4-2 finale e il trionfo giallorosso. Per la squadra di Centoze una vittoria fondamentale in un vero e proprio scontro diretto di altissima classifica. Notte magica per i tifosi sanniti.

GG TEAMWEAR BENEVENTO-LAZIO 3-2 (2-0 p.t.)

GG TEAMWEAR BENEVENTO: Dias, Imparato, Arvonio, Mallouk, Bobadilla, Lepre, De Crescenzo, Fetta, Botta, Milucci, Guerra, De Figlio. All. Centoze

LAZIO: Koivumaki, Scalambretti, Chilelli, Capponi, Gedson, Anzini, Pilloni, Filipponi, Medici, Zandri, Pezzin, Lupi. All. Medici

MARCATORI: 8'14'' p.t. Milucci (S), 16'30'' Arvonio (G), 05'38'' s.t. Chilelli (L), 09'48'' Pezzin (L), 19'46'' Milucci (G)

AMMONITI: Gedson (L), Bobadila (G), Chilelli (L), Pezzin (L), De Crescenzo (G)

ESPULSI: 08'06'' Arvonio (G) per doppia ammonizione

NOTE: 17'30'' Dias (G) para un tiro libero a Chilelli (L)

ARBITRI: Matteo Ottaviani (Trieste), Stefano Prisco (Lecce) CRONO: Emanuele Raiano (Napoli)