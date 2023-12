Benevento 5, prima del big match arriva un super colpo di mercato Di Fede e Collarile provano a mettere la ciliegina sulla torta all'ennesimo capolavoro gestionale.

La sconfitta in terra siciliana fa ancora male in casa GG Team Wear Benevento 5. Le assenze, però, hanno pesato troppo nell’economia di un match già difficile da affrontare anche con la rosa al completo. La squadra è stata chiamata subito a resettare per preparare il big match del 30 dicembre al Palatedeschi (ore 16:00) contro la capolista Vitulano Drugstore Manfredonia. C’è la possibilità, portando a casa l’intera posta in palio, di tornare in vetta.

Intanto si attende il pubblico delle grandi occasioni. Per questo big match l’ingresso sarà gratuito. Ma le sorprese non sono finite. Da quest’anno il mercato invernale ha una nuova parentesi dedicata a chi ha interrotto il proprio contratto. Il direttore generale Antonio Collarile e il presidente Pellegrino Di Fede, dopo il mercato capolavoro fatto in estate e l’arrivo di Fetta ad inizio dicembre, hanno deciso di fare un regalo a mister Centonze. Vincere questo campionato è difficile ma la squadra ha dimostrato di potersi giocare le sue carte. Ecco perché nelle prossime ore ci sarà l’annuncio di un grande colpo. Un piccolo indizio è già arrivato dai profili social della società, ma il nome è ancora top secret.

Spifferi di mercato parlano di Lolo Suazo, giocatore che i tifosi giallorossi ricordano bene per averlo sfidato quando indossava la maglia dell’Ecocity Genzano. L’ala che ha difeso anche i colori della Sandro Abate dovrebbe sbarcare a Benevento. Sarebbe l’ennesimo capolavoro gestionale di quello che è sempre più un miracolo giallorosso.