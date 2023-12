Olimpia San Salvatore, Campanile: "Non molliamo e guardiamo al futuro" Alla fine del 2023 il presidente della società telesina tira le somme di questa annata sportiva.

Futuro ma anche e soprattutto presente. Le parole del presidente Antonio Campanile, nel riassumere questo anno di attività agonistica sono un vero e proprio fiume in piena. Sia per l’estrema onestà intellettuale che per la voglia di rivalsa in un campionato di Serie B1 che quest’anno per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino si è rivelato ricco di insidie e cadute. La società telesina infatti è penultima con solo 1 punto all’attivo.

“In primis - ha esordito il patron - voglio chiedere scusa ai tifosi e ai cittadini di San Salvatore per questa prima parte di stagione che ci ha visto raccogliere pochissimo rispetto alle aspettative e agli obiettivi. Faccio mea culpa a nome della società che ho l’onore e l’onere di rappresentare e guidare. È possibile commettere errori e, quando questi avvengono è d’obbligo chiedere scusa e metterci la faccia”. Insomma, Campanile non cerca alibi e aggiunge: “Siamo già al lavoro per arricchire il roaster e mettere nelle mani di mister Eliseo persone e giocatrici che vogliono sposare la causa e compiere una seconda parte di campionato all’altezza e da protagonisti. Vogliamo con tutte le nostre forze mantenere la categoria e faremo l’impossibile per riuscirci”.

L’obiettivo fissato dal massimo dirigente, dunque, è quello della salvezza che seppur difficile non è impossibile da raggiungere. “A chi in queste settimane - ha proseguito Campanile - ha detto che non ci vede combattivi dico che si stanno sbagliando di grosso perché, venderemo cara la pelle e lotteremo fino alla fine per quel nome che portiamo stampato sulle nostre maglie: San Salvatore Telesino. Ai tifosi che nonostante tutto continuano a supportarci dico di riempire sempre il palazzetto, la nostra casa e trasformarla ancora una volta in un fortino inespugnabile per tifo e passione”. Sul mercato precisa: “siamo già in contatto con diverse atlete e vagliano ogni opzione, al momento giusto daremo ulteriori dettagli. Posso assicurare che i rinforzi arriveranno”.

E poi conclude: “il 2023 è stato sicuramente un anno importante ma anche difficile sotto tanti punti di vista. Il 2024 però è il nostro anno, quello del cinquantesimo anniversario della nostra società che è tra le più antiche d’Italia e vogliamo renderlo unico. Le azioni che metteremo in campo saranno tante e anche qui chiederemo supporto e vicinanza. Voglio in ultimo fare gli auguri a tutti gli sportivi e ai sansalvatoresi di un 2024 ricco di soddisfazioni”.