Benevento 5, cresce l'attesa per il match con il Giovinazzo: i dettagli La carica del tecnico Centonze in vista del match del PalaTedeschi

Torna il 'Friday-Night' al PalaTedeschi. Il GG Team Wear Benevento 5, questa sera alle 20.30, ospiterà il Giovinazzo per la ventitreesima giornata di campionato. Andrea Barillà (Cinisello Balsamo) e Marco Navarra (Carbonia) saranno gli arbitri dell'incontro, Filippo Cagno (Napoli) il crono.

"La settimana di sosta è stata fondamentale per ricaricare le energie, ci siamo allenati bene e siamo pronti per questo rush finale - le parole del tecnico Andrea Centonze. Il Giovinazzo è una squadra in forma, sta disputando un grande girone di ritorno e sono molto forti dal punto di vista atletico: vorranno fare punti per agguantare i play-off, sarà una partita difficile. Dovremo lottare palla su palla per portare i tre punti a casa".